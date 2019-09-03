İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya Büyükşehirli sporcu, atıcılıkta Türkiye ikincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Büyükşehirli başarılı sporcu Kamil Uzak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.


Bursa'da gerçekleştirilen ve 87 sporcunun katıldığı Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda, Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Kamil Uzak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde eden başarılı sporcumuz Kamil Uzak'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.