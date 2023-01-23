Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takım adına yarışacak

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcularından İbrahim Talha Darbaz, Konya'da düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonasında gösterdiği başarıyla milli takıma çağrıldı.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü faaliyet gösterdiği her branşta milli takıma sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak Konya'da düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonasında yarışan Büyükşehirli sporcu İbrahim Talha Darbaz, +80 kiloda gösterdiği performansla dereceye girdi ve milli takım kadrosuna dahil edildi. Darbaz, İstanbul'da 4-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Taekwondo WTE European President's Cup 2023 ve Turkish Open müsabakalarında milli takım adına yarışacak. Büyükşehir Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Darbaz'a milli forma altında başarılar dilendi.