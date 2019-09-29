İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Yusuf Efe Şen, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı.


Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marine D'Or kentinde düzenlenecek şampiyonada Yusuf Efe Şen, Milli Takım için altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İspanya'nın Marine D'Or kentinde 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Yusuf Efe Şen'e başarılar dileriz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.