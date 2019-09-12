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Sakarya Büyükşehirli sporcu milli takımda

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Melisa Yalçın, 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


21. Balkan Taekwon-do Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı. Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenecek şampiyonada Melisa Yalçın, gençler 44 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bulgaristan'ın Samakov kentinde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Balkan Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Melisa Yalçın'a başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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