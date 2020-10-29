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Sakarya, Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek oldu

Sakarya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97.

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Türk bayraklı fener alayı yürüyüşü düzenlendi.


Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir coşkuyla Sakarya protokolü ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yılda yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Düzenlenen fener alayına başta Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım olmak üzere İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çark Caddesi'nde başlayan yürüyüş sloganlar ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.


Öte yandan, kortej yürüyüşünde polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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