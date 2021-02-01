Sakarya D-100 Karayolu'ndaki feci kaza

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan Recep A. idaresindeki 54 E 6555 plakalı Ford marka ambulans, U dönüşü yapan Serdar U. yönetimindeki 17 ABY 843 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Bu sırada Yunus Emre U. idaresindeki54 KK 544 plakalı Ford marka otomobil de ambulansa ve tıra çarptı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ambulans içerisindeki Recep A., Bahar U., Özge Ö., hasta Halise A. ile otomobildeki Yunus Emre U., Gülhan U., Kübra U. ve Fatma A. yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Hendek Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ambulans ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan açıklama yaparak yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Yapılan açıklamada, “Hendek 2 Nolu 112 İstasyon ekibimiz hasta nakli sırasında trafik kazası geçirmiştir. Personelimizle birlikte kazaya karışan diğer araçta dahil 8 kişi yaralanmıştır. Hastanede durumlarıyla ilgili bilgi aldık, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.