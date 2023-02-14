Sakarya depremzedelere kucak açtı: “Burası sizin eviniz”

Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir'in misafir ettiği afetzedeleri konakladıkları tesislerde ziyaret etti. Yüce, “Sakarya sizin eviniz, her türlü konuda yanınızdayız” mesajı verdi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle asrın felaketini yaşadı. Afetin meydana geldiği andan itibaren seferberlik çağrısı yapan Büyükşehir Belediyesi, kurumlarla tek yürek oldu ve yaraların sarılması için çalışmaya başladı. Afet bölgesinde, sahada çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da yürütülen süreci de yakından takip ediyor. Yüce, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm teferruatların düşünüldüğünü ifade ederek son durumla ilgili bilgi verdi. İlk günden bu yana Büyükşehir olarak afetzedeleri terminalde karşılayıp refakat ettiklerini kaydeden Yüce, AFAD ve Sakarya Valiliğiyle koordineli çalıştıklarını anlattı. Misafirleri konakladıkları tesislerde ziyaret eden Yüce, eksiklerin giderilmesi için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Başkan Yüce, “17 Ağustos'u yaşayan, depremde yakınlarını kaybederek bu acıyı yaşayan insanımız büyük bir fedakarlık gösterdi. Felaketin yaşandığı ilk andan bu yana tüm Sakarya tek yürek oldu. Afetzedelerin ağırlanması için de bir sistem oluşturduk ve şuana kadar binin üzerinde kayıt aldık. Onları terminalde karşıladık, barınma alanlarına yerleştirdik. Valiliğimiz ve AFAD'la da iletişim halindeyiz. Misafirlerin dağılımını birlikte yapıyoruz. Tüm kurumlarımız fedakarca çalışıyoruz. Diyoruz ki Sakarya sizin eviniz, her türlü konuda yanınızdayız” şeklinde konuştu.