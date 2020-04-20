Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası'na 212 bin 898 liralık destek

Korona virüs ile mücadele kapsamında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Sakarya Emniyet Müdürlüğü tam destek verdi.

Dünya'da kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs ile mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden tam destek geldi. Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller, gönüllülük esasına göre yazdıkları dilekçe ile milli dayanışma kampanyasına bağışta bulundu. Kampanyaya Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 918 kişi destek vererek toplanan 212 bin 898 lira, kampanyanın hesabına yatırıldı.

Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Toplumla iç içe olan, vatandaşlarımızın her türlü sevinç ve sıkıntısında yanında yer alan polis teşkilatımızın böylesine önemli bir mücadelede Milli Dayanışma'ya duyarsız kalması beklenemezdi. Her birini gözlerinden öptüğüm, onlarla çalışmaktan onur duyduğum mesai arkadaşlarım, gönüllük esasına göre dilekçe yazarak bağışta bulunmak istediler. Bu beni çok mutlu etti. Bizler ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışına sahip yüce bir milletiz. Bizi güçlü kılan birliğimiz, beraberliğimizdir. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız. Korona virüsle mücadelede takdire şayan mücadele veren, tüm mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.