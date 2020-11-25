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Sakarya emniyeti kadına şiddete karşı KADES'i tanıttı

‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme etkinliği düzenlenerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme etkinliği düzenlenerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle etkinlik programı düzenlendi. Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde ve Sakarya'nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi'nde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlarla bir araya geldi. Ekipler kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın arttırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek, bilgilendirici broşürler dağıttı.

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