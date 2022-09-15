Sakarya en özel sporcuları ağırladı

Özel Sporcular Milli Takımı Sakarya'da kampa girdi. Down sendromlu ve otizmli 15 sporcuyla başlayan gelişim kampında, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden de 2 sporcu yer alıyor.

Özel sporcular Milli Takım gelişim kampı down sendromlu ve otizmli 15 sporcunun katılımıyla Sakarya'da gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda verimli bir kamp süreci geçiren sporcuların kampı Pazar günü son bulacak. Kampta yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından down sendromlu Özgenur Kurşun ve otizmli sporcu Ecren Kılıç'ta antrenmanlarda yer aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulüp antrenörlerinden Sevinç Sert Lahna sporcuların kamp sürecini çok iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, “Sporcularımız Sakarya'da gerçekleştirilen gelişim kampını çok iyi değerlendirerek özellikle uluslararası müsabakalarda gerek fiziksel gerekse mental anlamda ülkemizi temsil etmeye hazır bir duruma geldiler. Pazar günü Sakarya kampımız sona erecek ve bizler takım olarak antrenmanlarımızı hız kesmeden disiplinli bir şekilde devam ettireceğiz. Sorunsuz ve çok verimli bir kamp süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Başkanımız Ekrem Yüce'ye tüm takım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.