Sakarya güne beyaz örtüyle uyandı

Sakarya'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Sakarya genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonlarıyla parklarda ve yollarda fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle, çevre binaların çatıları, ağaçlar ve park halindeki araçların üstleri karla kaplandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere belediye ekipleri kar için teyakkuza geçtiği ve yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şehir genelinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.