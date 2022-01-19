İhlas Haber Ajansı

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Sakarya güne karla uyandı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor. Gece etkisin arttıran yağış ile birlikte beyaza bürünen Sakarya'da 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.


Sakarya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Beyaza bürünen şehirde Akyazı, Hendek, Pamukova, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri ise kentin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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