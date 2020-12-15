Sakarya güne yağmurla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, Sakarya'da yağmur etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından Sakaryalılar güne yağmurla başladı. Saat 06.00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de en işlek yerlerden olan Atatürk Bulvarı ve Gar Meydanı'nın bulunduğu Adapazarı ilçesi oldu. İlçede yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş korunmak için dükkan tentelerinin altından giderken bazı vatandaşlar ise şemsiyeleri ile gidecekleri yere gitmeye çalışırken yağmur ise gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda ise, “Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.