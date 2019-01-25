Sakarya içilebilir su kaynaklarıyla çevreleniyor

Rüstem Keleş, kurum daire başkanları, hukuk müşavirleri ve şube müdürleriyle bir araya geldi.

SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan'ın da yer aldığı toplantıda hizmet kalite standartları, devam eden ve planlanan yatırımlar ile su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi konuları üzerinde durularak daha nitelikli hizmet için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ülkenin yerel seçim atmosferine girdiğini belirten Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, “Biz her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işlerimizi hiç aksatmadan dinamik bir şekilde görevlerimizin başında ve sahada olacağız. Bizim insanlarımıza kaliteli su hizmeti sunmak gibi çok asil bir görevimiz var. İşimizi doğru ve güzel yapalım. Şehrimizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar aldık. Bugün kurduğumuz sistemle Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu musluklara ulaştırıyoruz. Atıksu arıtma oranlarımız ülke ortalamasının oldukça üzerinde” dedi.

Keleş, “Atıksu arıtma kapasitemizi arttıracağız. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar başladı. Bu yatırımımızla Taraklı ilçemizde altyapı işlerini tamamlamış olacağız. Pamukova ve Geyve ilçelerimizde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarımız tamamlandı. Bölgeye arıtma tesisi inşa ettik. Karapürçek, Küçücek ve Kuzuluk'un altyapısını hallettik. Karasu ve Kocaali içmesuyu projemiz bitti. Kaynarca içmesuyu tamamlandı, atıksu arıtma tesisi ve fenni kanalizasyon projelerini hazırlıyoruz. Hamdolsun şehrimizin tüm ilçelerinde altyapıda çok önemli mesafe aldık” diye konuştu.

Yatırımların ana iskeletinin büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Biz büyük bir iddia ortaya koyduk. Yenilenebilir enerjide Türkiye'ye örnek olduk. ADASU HES ve Akçay Barajı HES'leri ile Türkiye'de öncü ve örnek olduk. Akçay Barajımızda çalışmalar devam ediyor. Çamdağı Barajı'nı kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Doğuda Ballıkaya Barajı ve batıda Sapanca Gölümüz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla dört tarafımızda dört büyük içmesuyu kaynağı olacak. Türkiye'de bu özellikte içmesuyu arzını güvence altına alan başka bir il yok. SASKİ olarak günü kurtarma çabasına düşmedik her zaman şehrimiz ve hemşerilerimiz için büyük iddia ortaya koyduk. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız insana ve tüm canlılara hizmet anlayışıdır. Bu asil duyguyu ne olursa olsun kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.