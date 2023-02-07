Sakarya için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Sakarya Valiliği, bu geceden itibaren beklenen kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; ‘ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi' gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; ilimizde bu gece ve yarın aralıklı ve yerel kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden, meydana gelebilecek; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi' gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.