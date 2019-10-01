Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eylül ayı raporu: 753 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda yakalanan 753 şüpheliden 197'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde huzurlu bir şehrin olması için kararlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Eylül ayı içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda 753 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tamamlanan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 197'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube ekiplerince yakalanan 56 şahısta tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise; hakkında yaralama suçundan 11 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.R.Y. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.Y. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimi şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, hakkında yağma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 56 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şok uygulamalar

Eylül ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda da; 22 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kurusıkı tabanca, 246 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 47 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise, 48 kişiye fuhuştan işlem yapılmış olup, fuhuş yaptığı tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Fuhuş yapılan 7 ikamette 90 gün süre ile mühürlendi. Düzensiz Göçmenle Mücadele kapsamında, farklı uyruklarda 21 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmiş, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde kayıp olarak aranan 19 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.