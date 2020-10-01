Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan gülümseten söz

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Bu kapsamda şehir genelinde denetimler geçekleştiren polis ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetimler gerçekleştirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da denetimlere katılarak vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Müdür Kaya, korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken cadde üzerinde bulunan bir işletmeye girdiği esnada bileğinden ateş ölçümü yapıldıktan sonra, “Basına da göster, korona olmadığımı anlasınlar” diyerek gülümsetti.

Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği esnada bir iş yerine giren Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “Korona virüs tedbirleri ile alakalı denetimler var, bizde o anlamda hem halkımızı bilinçlendirmek hem esnafımızla iletişimimizi artırmak için ziyarete geldik. Gördüğümüz kadarı ile tedbirlere tam şekilde uyuluyor. Ülke genelinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda da Sakarya'nın kalbinin attığı yer olan Çark Caddemizde esnaflarımızı dolaşıyoruz. Hemen hemen şehrimizde yüzde 100'e yakın bir oranda maske kullanımı mevcut” dedi.

Öte yandan, Müdür Kaya bir mağazadan çıktığı esnada küçük yaştaki bir çocuk ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Bu esnada çocuğa büyüyünce ne olacağın sorusunu soran Kaya'ya 5 yaşındaki Çınar Öncel, 'Özel Harekat' cevabını verdi. Daha sonrasında ise cadde üzerinde denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri ile de bir süre sohbet eden Fatih Kaya denetimi sonlandırdı.