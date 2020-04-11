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Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya, sokak hayvanlarını besledi

Korona virüsle mücadele kapsamına Sakarya şehir merkezinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.


İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24;00'e kadar içinde Sakarya'nında bulunduğu büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta Koranavirüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu. Korona virüsle mücadele kapsamında şehir merkezinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını eliyle besledi. İl Emniyet Müdür Kaya, “Her can bizim için değerli, sokak hayvanlarının sevgiye ve bakıma ihtiyaçları vardır. Polis memurlarımızın olduğu yerde, sokak hayvanları aç kalmaz” ifadelerini kullandı.

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