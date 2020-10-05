Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Tamer Ezen, sağlıklı yaşam için korona virüs salgını döneminde fiziksel aktivite ve sporun gerekli tedbirler alınması sonrasında rahatlıkla yapılabileceği bilgisini verdi. Bu kapsamda korona virüs salgının getirdiği küresel salgınla birlikte toplumda fiziksel aktivitelerin olumsuz etkilendiğini dile getiren İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Tamer Ezen, salgına rağmen uluslararası ‘Herkes için Spor Federasyonu' Dünya Yürüyüş gününde sporun ve fiziksel aktivitenin dünyayı birleştirme gücünden hareketle ‘Küresel Harekete Katıl' çağrısı yaptığını belirtti. Düzenli yürüyüş yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirmede yararlı olduğunu ifade eden Ezen, salgın önlemleri altında da birçok fiziksel aktivitenin yapılabileceğini kaydetti.

Topluluk halinde olmadan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra fiziksel aktivitenin devam ettirebileceğini dile getiren Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Tamer Ezen, “Topluluk halinde olmadan, maske ve sosyal mesafeye uygun şekilde vatandaşların yürüyüş yapmaları, salgın sürecinde tercih edilebilecek en uygun dayanıklılık aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijen kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. Yürüyüş, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta şiddette fiziksel efor gerektiren bir aktivitedir. Orta şiddette fiziksel eforu şu şekilde tanımlayabiliriz; yapılan yürüyüşte kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez durumda olmalıdır. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir” dedi.