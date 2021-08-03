Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine destek veriyor

6 günde 144 bölgede meydana gelen orman yangınları deneniyle yurt genelinde tüm kurumlar bölgeye araç ve personel desteği sağlarken, Sakarya'dan bölgeye giden 112 ve UMKE ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangını nedeniyle yurt gelinde tüm illerden yangın bölgelerine personel ve araç desteği sağlanıyor. Orman yangınları büyük oranda kontrol altına alınırken Isparta, Antalya ve Muğla'da yangınlar devam ediyor. 29 Temmuz'da Muğla'da başlayan orman yangınlarında Acil Salık Hizmeti sunmak üzere aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 14 ilden görevlendirilen araç ve personel bölgede görev yapıyor. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görevlendirilen 112 ve UMKE ekipleri yangınlardan zarar gören vatandaşlar ile yangınlara müdahale sırasında yaralananlara hizmet veriyor.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda bazı evler kullanılamaz hale gelirken ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor. Sakarya'dan görevli olarak bölgeye giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi birçok yaralanma vakasına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için mücadele ederken ayağından ve kolundan yaralanan Orman Memuru Mustafa Barın'a (50) da olay yerinde müdahale eden 112 ekibi yaraları sarmaya devam ediyor.