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Sakarya İl Telekom Müdürü Samet Türk oldu

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü’ne kurumun çeşitli yerlerinde yönetici olarak çalışan ve 14 yıllık deneyimi bulunan Samet Türk getirildi.

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü'ne kurumun çeşitli yerlerinde yönetici olarak çalışan ve 14 yıllık deneyimi bulunan Samet Türk getirildi.


Sakarya'da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da 14 yıl boyunca kurumun erişim ekip liderliği, operasyon yöneticiliği gibi görevlerde hizmet veren, evli ve 3 çocuk babası Samet Türk, Bekir Laik'ten bayrağı devralarak il müdürlüğüne getirildi.

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