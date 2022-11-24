Sakarya, karate şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek olan şampiyonada 362 kulüpten bin 800 sporcu tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor alanında ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlarla ‘Avrupa Spor Şehri' unvanına güç katıyor. Daha önce uluslararası bisiklet yarışları, judo şampiyonaları, off-road yarışları gibi pek çok organizasyonun şehirde yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Organizasyon öncesi tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, müsabakaların başarıyla gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda bin 800 sporcunun katılacağı organizasyonda, Büyükşehir Belediyesi erkeklerde 7, bayanlarda ise 4 sporcusuyla şampiyonada boy gösterecek. Müsabakalar 25-27 Kasım tarihleri arasında Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.