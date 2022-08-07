Sakarya Millet Bahçesi'nde ‘Koliva' fırtınası esti

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Millet Bahçesi'nde sahne alan Karadeniz müzik grubu Koliva, şarkılarını binlerce seveniyle hep bir ağızdan söyledi. Binlerin akın ettiği alanda unutulmaz bir gece yaşandı.

Sakarya'da hem ‘Açık Hava Etkinlikleri' hem de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Demokrasi Meydanı'nda dünya kupası ile konserlerin yer alacağı Bisiklet FEST için heyecan başladı. Açık hava programları ise dün gece yapılan konserle başladı. Karadeniz'in sevilen müzik grubu Koliva, Sakarya Millet Bahçesi'nde sahne aldı. Eski ‘açık tribün' ve alanda kurulan platformun çevresini binlerce vatandaş doldurdu. Grup sahne aldığında ise alanda adeta adıma atacak yer kalmadı. Müzikseverler söylenen Karadeniz şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Başkan Ekrem Yüce de konser esnasında alana gelerek şarkılara eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte sahneye çıkan Başkan Yüce, Koliva grubu üyelerine hediye takdim etti. Konser sırasında telefon flaşlarıyla yapılan görsel şölen ise görenleri hayran bıraktı. Açık Hava Etkinlikleri, 7 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da ‘Şeker Portakalı' isimli tiyatro oyunu ile devam edecek.

“Harika bir ağustos ayı yaşayacağız”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızda sosyal yaşantıya değer katmak, vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği organizasyonlar hazırlamak için çalışıyoruz. Daha önce de söylediğimiz harika ağustos ayı renkli görüntülerle başladı. Bu ay içerisinde Bisiklet FEST ve Açık Hava Etkinlikleri programlarımızla vatandaşlarımızı birbirinden güzel etkinliklerde buluşturacağız. Dünya kupamız, konserlerimiz, EXPO'muz ve açık hava programlarımıza tüm Sakarya'mızı bekliyoruz. Programlarımızın tamamına sakarya.bel.tr'den ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Eğlenceli etkinliklerde buluşmak üzere” denildi.