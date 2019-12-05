Sakarya MYO'dan anlamlı etkinlik

Dünya Engelliler Günü kapsamında SUBÜ Sakarya MYO'da “Eğitim ve Engellilik Semineri” verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Özen ile Şair ve Yazar Ömer Ali Kılıç, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Federasyonun bedensel engelliler için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Özen, “Yaptığımız tüm spor branşlarında toplumsal farkındalığı hedefliyoruz, bu bağlamda bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirmeleri amacıyla çalışmalarımız bulunmaktadır. Hayatta hiçbir zorluk sizlere engel olmamalı, azim ve hırsla yazılan başarı hikâyeleri hiçbir engel tanımaz” dedi.

Konuşma engeli olduğu için babası ile programa katılan Ömer Ali Kılıç Sakarya MYO öğrencilerine duygu ve düşüncelerini babası aracılığı ile iletti. Yerel bir haber sitesinde uzun zamandır köşe yazıları yazan Kılıç, özel bir aparat ve program vasıtasıyla yazı ve şiirlerini nasıl yazdığını gösterdi ve bu yolla duygularını paylaştı. Program öğrencilerin soruları, karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşılması ve toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.