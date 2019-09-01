Sakarya Nehri'nde çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilecek

Yeni uygulamayla Sakarya Nehri üzerindeki çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilecek.

Yeni uygulama ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizi Sakarya Nehri ile buluşturan Sakarya Park'ta nehrin getirmiş olduğu yüzen evsel nitelikli katı atıklar görüntü kirliliğine neden oluyordu. Bu kapsamda ilgili sorunun çözümü için atıkların tek noktada toplanması ve alandan uzaklaştırılmasını yapmak adına Sakarya Nehri üzerine sabit bariyer uygulamasını hayata geçirdik. Nehir eni boyunca 90 metre uygulanan sabit bariyer sistemi belirli aralıklarla kontrol edilerek, toplanan atıkların temizlenmesi sağlanacaktır. Yeni uygulamayla beraber yüzen katı atıkların Sakarya Park'a ulaşmadan toplanıp temizlenmesiyle hem görüntü kirliliğinin hem de atıkların sebep olduğu su kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.