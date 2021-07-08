Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolan 20 yaşındaki genç için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kaldırım, 5 bot, 9 araç, 1 tekne ile 56 uzman ekip dahil tüm imkanlarla birlikte nehirde ve denizde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

3 Temmuz Cumartesi günü Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde botun ipini çekmek için Sakarya Nehri'ne girip bir süre yüzdükten sonra suda kaybolan Emirhan Henden'i arama çalışmalarının yapıldığı yere giden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yetkililerden arama çalışmaları ve son durum hakkında bilgiler aldı. Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve diğer yetkililerin de eşlik ettiği ziyarette Vali Çetin Oktay Kaldırım, kaybolan genci bulmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti. Ayrıca Kaldırım, 5 bot, 9 araç, 1 tekne ve 56 uzman ekip dahil tüm imkanlarla birlikte nehirde ve denizde yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti. İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar, AFAD ekiplerince su üstünde ve su altında arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Kaldırım, AFAD Sakarya Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karasu Koordinatörlüğü tarafından Henden'in yakınlarının ve mahalle halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kurulduğunu, yemek ve barınma dahil diğer tüm ihtiyaçların karşılanması için talimat verdiğini, baraj kapaklarının kapatıldığını, Ankara'dan ve İstanbul'dan ek ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, bununla birlikte bunlara ek olarak içinde iki bot ve bir arama-kurtarma köpeğinin de bulunduğu 15 kişilik Jandarma Özel Ekibinin de bu akşam Sakarya'ya geleceğini ifade etti.