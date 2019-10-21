Sakarya Nehrine düşerek hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Nehri'nde balık tutmak için açıldıklarında teknenin alabora olması sonucu , kaybolan 45 yaşındaki Murat Diler son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Sakarya Nehri'nde 2 gün önce akşam saatlerinde Geyve ilçesi Bozören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Halil Tosun ile 45 yaşındaki Murat Diler balık tutmak için tekne ile nehre açıldı. Nehre açılan Tosun ve Diler'in teknesinin bir süre sonra alabora olması sonucu 2 kişi suya düşerek kayboldu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile 7 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve bir kurtarma botu olay bölgesine sevk edildi. Nehirden çıkarılan Halil Tosun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tosun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murat Diler'i arama çalışmaları ise gece geç saatlere kadar devam ederken dün saat 11.45 sıralarında Yalova deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşılmıştı.

Sakarya Nehrine düşerek hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası, Murat Diler'in cenazesi Hendek Merkez Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sümbüllü Mahallesi Aile Kabristanlığına defnedildi.