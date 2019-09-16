Sakarya, okullaşmada Türkiye ortalamasının üzerinde

Sakarya Üniversitesi SESAM tarafından yayımlanan “Sakarya'nın Sosyo-Ekonomik Analizi” verilerine göre Sakarya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde okuryazarlık ve okullaşma oranına sahip olduğu ortaya çıktı.

Genel olarak okuryazarlık ve okullaşma oranlarının yüksek olması, Türkiye sıralamasında Sakarya'yı yukarıya çıkaran bir parametre olarak görülüyor. SESAM (Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) tarafından yapılan araştırmaya göre, bu oranların ortalamanın üzerinde olması Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişmişliğine ilin pozitif katkısı olduğunu ortaya koyuyor. SESAM Müdürü Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, 2017 verilerinde okuryazar oranının Türkiye genelinde yüzde 96,74, Sakarya'da ise bu oranın yüzde 97,18 olduğuna dikkat çekti. Özdemir yaptığı açıklamada, “Bu verilerin yüksek olması, Türkiye'nin gelişimine pozitif yönde katkı sağlamakla birlikte, sosyal hayata katılma ve eğitim olanaklarına erişimin de aynı oranda yüksek olduğunu bize ifade etmektedir” dedi.

Okullaşma oranının da Türkiye genelinden yüksek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, “Ortaöğretim ile mesleki ve teknik liseler ortalamasına baktığımızda da Türkiye ortalamasının üzerinde bir okullaşma oranı görüyoruz. Aynı şekilde YGS ortalama başarı puanı da Türkiye ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Bu da aynı şekilde Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişimine olumlu yönde katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.