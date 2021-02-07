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Sakarya polisi şehrin dört bir yanında

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin dört bir yanında denetimlerini gerçekleştirirken, yalnız kalan sokak hayvanlarının imdadına da yetişti.


Sakarya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis, yine görevinin başındaydı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında yasak denetimi yaptı. Ayrıca polis, açık olan iş yerlerinde belge ve satış kontrolü gerçekleştirdi. Sokak kısıtlaması kapsamında uygulamaları yoğun bir şekilde sürdürülürken, kurallara riayet etmeyen vatandaşlar hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi. Yasaklarda yalnız ve aç kalan sokak hayvanlarını polis ekipleri yine unutmadı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) polisleri ormanda ve şehir sokaklarında yalnız kalan sokak hayvanlarının karnını da doyurdu.


Sakarya Emniyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, “Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında yalnız kalan sokak hayvanlarının imdadına HAYDİ ekiplerimiz yetişti. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla mücadele veren Sakarya Emniyeti sokak hayvanlarına mama ve su verdi. İlimiz genelinde sokak kısıtlaması kapsamında uygulamalarımız yoğun şekilde sürdürülmekte olup, kurallara riayet etmeyen vatandaşlarımız hakkında gerekli işlemler yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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