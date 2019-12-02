Sakarya polisin kasım ayı raporu: 216 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda aralarında hakkında ‘adam öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A.Ş., ‘hırsızlık' suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O. T.C., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.P., ‘hırsızlık' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O., ‘yaralama' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ve ‘dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 216 kişi tutuklandı.

Öte yandan, şehir genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 379 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ile 23 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Fuhuşla mücadele kapsamında 47 kişiye fuhuştan işlem yapılırken, 3 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.