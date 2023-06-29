Sakarya sahillerinde denize giriş yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Bayramın ilk günü dolan sahillerde tatilciler yürüyüş yapmakla yetindi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya'nın Karasu ilçesine akın etmişti. Bayramın ilk günü dolup taşan sahil, bugün yağış ve rüzgar sebebi ile bomboş kaldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Olumsuz hava şartları sebebi ile denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.