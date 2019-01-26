Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes: “Nakit sıkıntının esas sebebi bankaların yüksek faiz uygulaması”

Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serbes, piyasada nakit sıkıntısına dikkat çekerek, “Sıkıntının esas sebebi bankaların yüksek faiz uygulaması. Bankalar da bunu yüzde 27 ile merkez bankasına satıyorlar” dedi.

Serbes yaptığı açıklamada, “Bununla ilgili yapacağımız ilk yorum bankaların çok yüksek faiz uygulamaları. 1 milyon TL'ye karşılık bankalar minimum 17 maksimum 20 bin TL'ye kadar faiz veriyorlar. Senelik bazlı parayı bağlıyorlar. Ama aylığı vurduğunuzda aylık geliri 17 ile 20 Bin TL arası değişiyor. Bugün 1 milyon TL'ye daire alsanız yada 250 bin TL'ye 1+1 4 tane daire alsanız maksimum bin yada bin 200 liradır kira getirisi. Bu da size 4 bin 600, 4 bin 800 arası bir para getiri sağlar. Tabi şimdi arada 13 bin TL gibi bankanın verdiği parayla bir fark doğuyor. Kimse o yüzden nakitini bozup bu tarz yatırımlara girmiyor. Sıkıntının esas sebebi bankaların yüksek faiz uygulaması. Bankalar da bunu yüzde 27 ile merkez bankasına satıyorlar. Esas sebebi bu. Para sahipleri müteşebbis değil, oturduğu yerden parasının kirasını alıyor. Çözüm olarak hükümetin kredi kartı borçlarına yaptığı taksitlendirme kolaylığı ve yeni aldığımız duyuma göre Halk Bankası ve Vakıfbank nezdinde yüksek kredilerini ödeyemeyen esnafa kredi borçu yapılandırılması geleceğine dair aldığımız haberler moral verici, pozitif yönde. Olumlu icraatlar olduğunu düşünüyoruz. Adım adım refaha ekonomik sıkıntının atlatıldığını görmek piyasaları da pozitif yönde rahatlatacaktır”dedi.