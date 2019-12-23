Sakarya savunma sanayinin başkenti olacak

Sakarya 2071 vizyonu kentsel gelişme planı uluslararası fikir yarışması tanıtım toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya'mız yerli ve milli savunma sanayiinde Türkiye'nin başkenti olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan Sakarya 2071 vizyonu kentsel gelişme planı uluslararası fikir yarışması tanıtım toplantısı geniş katılımla gerçekleşti. Programa Sakarya Büyükşehir Belediye Ekrem Yüce başta olmak üzere, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sakarya'nın geleceğini planlıyoruz

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri ve SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, “15 Mayıs 2019 tarihinde Paris'te UNESCO merkezinde uluslararası resmi sivil toplum kuruluşlarının müşterek kararlarıyla 2021 yılına yani 1921 yılı Başkumandanlık Sakarya Meydan muharebesinin 100. Yılında Türk dünyası tarih ve diriliş şehri olarak Sakarya gündeme alınacak ve Sakarya şehri temalı Uluslararası Türk Akademisi öncülüğünde bir yıl icra edeceğiz. 2021 yılı Sakarya kültür başkenti yapılacak. Yeni yaklaşımlar, yeni fikirler tüm önerilerin değerlendirildiği 1071'in birinci yılına tekabül edilen 2071 yılında Başkumandanlık Sakarya Meydan muharebesinin 100. Yılına tekabül eden 2071 yılı vizyonu ile Sakarya'nın geleceğini planlıyoruz” dedi.

Bütün dünya şehirlerine Sakarya'yı tanıtmaktır

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce amaçların Sakarya'yı tanıtmak olduğunu belirterek, “Bütün dünya şehirlerine Sakarya'yı tanıtmaktır. Dünya'nın en güzel şehri, en izzetli şehri, en bereketli şehri denizi ile, gölleriyle, dağlarıyla, ormanlarıyla, longozuyla, kültürüyle, tarihiyle bir şehir olduğunu dünyaya tanıtmaktır. Bu yarışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah sizlerin de bu anlamda çok ciddi katkılar vereceğinize inanıyorum. Belediye olarak ulaşımı olmazsa olmazlardan görüyoruz. Yeni otoyollar, bisiklet yolları, nostaljik tramvay ile şehrimizin 2071 vizyonu için alt yapı sistemi kurmak hedeflerimizin arasındadır. En çok istenen şehre yeni bir girişin olması. Şehre güzel yakışacak girişin olması lazım. Türk Traktör mevkinden otobandan yeni bir giriş kapısı açma çalışmalarını bakanımız birkaç dere görüşmemizde onayladı. Fikri bazda onaylandı proje. Bize siz istimlak işlerini halledin geri kalanı biz yaparız dedi. Biz Sakarya'mıza yeni bir giriş, yeni bir otoban çıkışı planlıyoruz. Otoban çıkışı Pekşenler mevkine verilecek malum yeni stada bağlanacak. Bu bir çok ilçemizin trafiğini rahatlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Sakarya savunma sanayinde başkent olacak

Milli ve savunma sanayisinde Türkiye'nin başkenti olacağını belirten Başkan Yüce, “Sakarya kendi tankını kendi üretecek. Sadece Sakarya'da üretilip dünyaya tank gidecek ve Sakarya bu anlamda merkez olacak. Bizde geçiş çok önemli. Onun yanında motorlu sistemler fabrikamızın yeni nesil üretim çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sakarya'mız yerli ve milli savunma sanayi inşallah Türkiye'de başkenti olacak” diye konuştu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı konuşmada, “Tarihimizin, kültürümüzün bize öğrettiği yönetimde karar almada en önemli hususlardan bir tanesi de şura prensibidir, istişaredir. Bütün bu çalışmalar ortak bir fikir üretmeye yönelik bir çalışma hasebiyle bize ait değerlerimize ait prensibinin uygulandığı manada büyük kıymet ifade ediyor. Geleceğe ait vereceğimiz kararlarda hata yapmamızı engelleyecek önemli adımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.