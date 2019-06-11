Sakarya şehir hafızası dijital ortamda yaşayacak

Sakarya'nın yaşam tarzı ile sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatı, “Sakarya Şehir Hafızası Projesi” ile gelecek kuşaklara aktarılacak.

Sakarya Üniversitesi, Sakara Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince yürütülen, SATSO, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve çeşitli STK'ların da destek verdiği projenin tanıtım toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da SATSO'da düzenlenecek.

“Sakarya ve üniversite bütünleşmesine katkı sağlayacak”

Projeye ilişkin bilgi veren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya'da çok farklı millet ve kültürden insanın uyum ve barış içinde yaşadığını, Sakarya'nın doğal güzellikleri, tarihi eserleri, sanayisi ve jeopolitik konumu gibi birçok nedenle özel bir şehir olduğunu belirtti. Sakarya Şehir Hafızası Projesi ile Sakarya'nın yaşam tarzı ile sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatına yönelik olarak fotoğraf, resim ve belgelerin bir araya getirilerek web platformunda yayımlanacağını kaydeden Rektör Savaşan, projenin Sakarya şehri ile üniversitenin bütünleşmesine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Şehrin hafızasının yok olmasının önüne geçilecek”

Projenin SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) bünyesinde yürütüldüğünü ifade eden Savaşan, “sakaryasehirhafizası,sakarya.edu.tr” adresinden resmi web sitesine ulaşılabileceğini söyledi. Sakarya ilgili yayın yapmak isteyen araştırmacıların proje ile çeşitli bilgi ve belgelere rahatlıkla ulaşabileceklerini kaydeden Savaşan, bu sayede şehrin hafızası olan kişisel koleksiyonların da yok olmasının önüne geçileceğini aktardı. Prof. Dr. Savaşan, projenin şehir kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, Sakarya'yı uluslararası düzeyde tanıtmak amacı ile İngilizce sayfa oluşturulması gibi birçok amaca hizmet edeceğini söyledi.

“Dijital şehir müzesi kurulacak”

Proje ile Sakarya'nın bilgi ve belgelerinin uzun vadede Sakarya için bir danışma kaynağı olacak “Sakarya Elektronik Veritabanı” oluşturmasına yardımcı olacağını kaydeden Savaşan, yakın bir zamanda ise şehrin hafızasının somut olarak sergilenecek dijital bir müze kurmayı da hedeflediklerini dile getirdi.