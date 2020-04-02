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Sakarya şehir merkezinde bir sokak karantina altına alındı

Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir mahalle karantina altına alındı.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir mahalle karantina altına alındı. Koruyucu elbiseler giyen polis ekipleri, sokağı kapatarak giriş ve çıkışlara 2'nci bir emre kadar izin vermeyecek.


Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan Mete Sokak, Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla karantina altına alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.



Cam ve balkonlara çıkan vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalıştı


Öte yandan, sokak üzerinde oturan ve ne olduğunu anlamak için dışarıya çıkan vatandaşlar ise o anları meraklı gözlerle izledi. Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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