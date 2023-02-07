Sakarya şehir merkezine beklenen kar düştü

Sakarya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, şehir merkezinde evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, Sakarya şehir merkezine de düştü. Bu çerçevede gece saatlerinde başlayan kar, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Arifiye, Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde bulunan evlerin çatıları beyaz gelinliğini giydi.