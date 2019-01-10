Sakarya süs bitkiciliğinin merkezi olacak

Arifiye'de hayata geçirilecek Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi Projesi protokol töreni gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SATSO ve MARKA işbirliğiyle Arifiye'de hayata geçirilecek Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi Projesinin yürütülmesi ve işletimi için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un imzaladığı protokol töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Poyraz, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çatalbaş, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi yer aldı. SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Ülkemizin Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi gibi bir projeye oldukça fazla ihtiyacı vardı. Bizde SATSO olarak bu alana yönelmek istedik ve üniversite, MARKA ve Büyükşehir işbirliği ile projemizi ortaya çıkardık. MARKA'nın finansal destek sunduğu projemizi Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir şekilde hayata geçireceğiz. Fide üretim süresini yarı yarıya düşürerek şehrimize ve ülkemize büyük bir katkı sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak verimli tarım arazilerimizi korumada ve geliştirmede çeşitli projeler ve uygulamalar hayata geçirdik. Bu kapsamda SATSO ile yeni bir işbirliği gerçekleştireceğiz. Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde 30 hektarlık bir alan üzerinde Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi inşa edeceğiz. Projeyi en kısa sürede tamamlayacağız. İnşallah Sakarya fidancılık ve süs bitkiciliğinde önemli şehirlerden biri olacak. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.