Sakarya Teknokent G-Fast Birincisi İTÜ'de Yarı Finale Yükseldi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent tarafından düzenlenen G-Fast'19 Girişimci Hızlandırma Programı birincisi “Block Sistemli İntraket Projesi”, İTÜ Bigbang Girişimcilik Etkinliğinde Yarı Finale yükseldi.

17 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen G-Fast'19 Girişimci Hızlandırma Programında birinci olan projenin danışmanlığını SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Işık Atasoy yaparken, projede Seda Yıldız, İrem Eroğlu ve Eyad Elmansour girişimci olarak yer aldı.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında, 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen İstanbul ve Asya Bölge Finalinde “Sağlık” dalında TÜBİTAK İkincilik Ödülünü kazanan proje, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezinin düzenlediği Bigbang Girişimcilik Etkinliğine katıldı. 146 girişimin yer aldığı BigBang Çeyrek Final aşamasını başarıyla geçerek 13-14 Kasım 2019 tarihlerindeki Yarı Final'e yükselen proje ekibi, 28 Kasım 2019'da Uniq Hall'da gerçekleşecek Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde fuayede yer almaya hak kazandı.

Her yıl Kasım ayında, teknolojik girişimlerin sahnelendiği, rekabetin yüksek olduğu ve temponun hiç düşmediği “Türkiye'nin Girişimcilik Sahnesi Big Bang”, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi tarafından düzenleniyor. Girişimcileri yatırımcıların ve fonların odağı haline getiren etkinlik, girişimcilerin şirketleşme aşamalarında finanse edilmesine, yatırımcılarla tanışmasına ve olası müşterilere erişebilmesine destek olarak toplamda 21 milyon TL değerinde ödül ve yatırıma erişmesine olanak sağlıyor.