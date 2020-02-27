Sakarya Teknokent öğrencilerle buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından, Sakarya Teknokent'i öğrencilerle buluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Polisoft Genel Müdürü Recep Aydın ve Arktek Genel Müdürü Keremcan Özkul konuşmacı olarak katıldı.

Teknokent tanıtım filmi gösteriminin ardından, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, teknoparkların tarihçesi ve teknokentler hakkında bilgi verdi. Teknoparkların kurulmasındaki iki temel amacın; Ar-Ge ekosistemi oluşturmak ve bu ekosistemle ileri teknoloji üreten firmaların birbirini tamamlamasını sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Şakir Görmüş, “Sakarya Teknokenti'nin yüzde 56'sı Sakarya Üniversitesi'ne ait ve 90 Ar-Ge firmasıyla işbirliği söz konusu. Çalışan sayısı 455 gibi ciddi bir rakama ulaştı. Teknokent bünyesindeki Adaptto Teknoloji Transfer Ofisi ise, akademisyen ve firmalara proje yazma-üretme konusunda destek vermektedir. Teknokent'in öğrenciye sağladığı olanaklar; firma kurma, iş ve staj başvurusu alımı, G-fast etkinliği ve proje desteğidir. Teknokente girebilmeniz ve sürekli içerisinde bulunabilmeniz için mutlaka bir Ar-Ge projenizin olması gerekmektedir. Özellikle Mühendislik bölümü öğrencilerine, mezun olmadan önce bir proje içinde bulunmalarını tavsiye ederim. Sizin emek verdiğinizi gördüğümüz sürece yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

Ticari yazılım ve bilgisayar donanımı alanlarında uzmanlığı olan Polisoft Genel Müdürü Recep Aydın, “Benim hayatım Ar-Ge, üniversite yıllarında yapmadığım Ar-Ge'lerin, gerçekleştiremediğim işbirliklerinin zorluklarını bugün yaşıyorum. Ticari olarak yalnızım. Zamanında ticari ortaklıklar kurmadığım için karar verme konusunda ciddi bir yoğunluk yaşıyorum. Bu yüzden bugün neyin Ar-Ge'sini yapıyorsanız hayata atıldığınızda onun ARGE'sini görüyor olacaksınız. Teknokent, ticari manada sizlere çok şey katacaktır. En azından yeni bir girişimle bir şirketi nasıl kuracağınızı ve sermayesinin yönetimsel maliyetlerini nasıl hesaplayacağınızı deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca bu Ar-Ge çalışmaları size projelerinizde birçok kolaylık sağlayacaktır. Fark yaratmanız için etrafınızda olan bitenin farkında olmanız gerekir” diye konuştu.

Etkinliğin son konuşmacısı olan ve aynı zamanda SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisi son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren genç girişimci Arktek Genel Müdürü Keremcan Özkul ise, “Girişimciliğin temelinde ekip ruhu yatar. Bir ekibimiz var ve girişimciliğe attığımız ilk adım bu doğru ekiple oldu. Birkaç projede koordinasyonumuzun iyi olduğunu ve yapabildiğimizi gördük. Sonra kanın pıhtılaşma süresini ölçen bir cihaz ile başlangıç yaptık. Ardından Sakarya Teknokent'e gelip projemizden bahsettik. Bize destek oldular, hatta ofis bile verdiler. Çalışmaya devam ettikçe iş teklifleri almaya başladık. İş teklifleri aldıkça çalışmayı sevdiğimizi ve bu sevginin de bizi çok geliştirdiğini fark ettik. Girişimcilik fidana benziyor; bakım yaparak onu büyütmeye çalışıyorsunuz ve onun büyüdüğünü fark etmiyorsunuz. Seneler sonra baktığınızda kocaman bir ağacınız olduğunu görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.