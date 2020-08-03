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Sakarya TEM'de bayram trafiği gece saatlerinde de devam ediyor

Kurban Bayramı’nın 4.

Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Sakarya TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.


Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların Sakarya TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk, gece saatlerine rağmen etkisini sürdürüyor. Anadolu'dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Sapanca kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

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