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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Tarımsal ürünler ticareti yapan işadamı ve Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli E.Ş. tarafından silahla vurulan Erkan ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erken ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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