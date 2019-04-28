Sakarya, TÜBİTAK projelerinde 9'uncu

Dr. Hasan Mandal, Sakarya'nın TÜBİTAK tarafından desteklenen proje oranına göre Türkiye'de 9'uncu, Marmara Bölgesi'nde ise 4'üncü sırada olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen toplantıda Başkan Hasan Mandal, Sakarya'daki Sanayi, STK ve AR-GE temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret eden Hasan Mandal, daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi'nde yer alan toplantı salonunda Fikir Sofrası'na katılarak “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin son 15 yılını analiz ettiği sunumunda 15 yılda Ar-Ge harcama noktasında veya tam zaman eşdeğer araştırmacı sayısında artışlar olduğunu söyleyerek “Buradaki birkaç önemli mesaj var. Türkiye'nin 2017 yılında Ar-Ge'ye ayırmış olduğu kaynak tamamlanmış ve bütün verileri teyit edilmiş. (2017 yılı için) Türkiye'nin Ar-Ge'ye harcamış olduğu kaynak; kamu, özel sektör, üniversitelerin kendilerinin geliştirmiş olduğu öz gelirler bunların tümüne bakıldığı zaman 32 Milyar TL. Daha kritik parametre ise ARGE harcama yoğunluğunda özel sektörün payı 2002 yılında yüzde 29 iken yüzde 57'ye çıkmış. İnsan kaynağının da benzer şekilde yüzde 15'lerden yüzde 56'ya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki rakamların büyüklüğü tartışmaya açık yani 112 bin araştırmacı sayısı iyi bir rakam mı tartışmaya açık. AR-GE yoğunluğu yeterli mi tartışmaya açık. Ama oransal olarak bakıldığında Türkiye son 15 yıl içinde yaptığı kamudan ve üniversiteden olan yüksek orandaki AR-GE oluşturma kapasitesi özel sektöre taşınmış durumda. Niteliğini konuşmuyoruz. Nicelik anlamında bakıldığı zaman şu an Türkiye'nin yüzde 60'a yakını özel sektörde” dedi.

Ar-Ge harcamalarına bakıldığında Sakarya'da ağırlıklı olarak imalat sanayinde gerçekleştirildiğini de belirten Hasan Mandal, dijitalleşmeyi ön planda tutarak imalat sanayinin daha nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Türkiye'nin gelecek 5 yıllık planlarında da imalat sanayinin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sakarya'ya yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdiği konuşmasında, “Sakarya ilimize yönelik 1995 ile 2018 yılları arasında 386 tane bize başvuru yapılmış. Türkiye'de 13'üncü sırada gözüküyor. Marmara Bölgesi'nde ise 5'inci sırada gözüküyor. Buna karşın başarılı olma performansında ise çok daha iyi. Yani desteklenen proje sayısında 9'uncu sırada, Marmara Bölgesi'nde 4'üncü sırada yer alıyor. 2018 yılında 7 buçuk milyon TL Sakarya ilimize aktardığımız kaynak olmuş” diye konuştu.

Dünya'da yerelleşmeye dönük adımlar atıldığını belirten Hasan Mandal, Türkiye'de yerli üretime yönelik çalışmaların artması gerektiğini de vurgulayarak yüksek teknolojiye odaklanması gerektiğini de ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK'ın doktora sanayi programını da hatırlatan Başkan Mandal, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Rektör Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da Sakarya'nın sanayi, stk ve Ar-ge gruplarıyla üniversitenin yakın işbirliğinin devam edeceğini vurgulayarak TÜBİTAK Başkanı'na gösterdiği ilgiden ve katkıdan dolayı teşekkür etti. Üniversite'nin sahada olduğunu vurgulayan Rektör Sarıbıyık, çeşitli projelerle bilgiyi beceriyle bütünleştirerek nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve böylelikle ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.