Sakarya Türk Halk Müziği Kent Topluluğu son konserini yaptı

Halk Müziği Derneği ve Sakarya Üniversitesi Türk Müziği Araştırma, Uygulama ve Tanıtma Öğrenci Topluluğu (TÜAT) tarafından oluşturulan Sakarya Türk Halk Müziği Kent Topluluğu, yılın son konserini gerçekleştirdi. Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen konseri, TÜAT Akademik Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertan Demir yönetti.

Katılımın yoğun olduğu gecede, ülkenin farklı yörelerinden eserler seslendirilerek dinleyicilere müzik ziyafeti sunuldu. Halk oyunları gösterileri ile zenginleştirilen konserin bir bölümünde de, Sakarya Halk Müziği Derneği tarafından oluşturulan, Sakarya Türk Halk Müziği Çocuk Korosu iki eserle sahne aldı.

Gerçekleştirilen bu konserin ardından kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı İsmail Arslan, Şef Doç. Dr. Sertan Demir'e teşekkür ederek, önümüzdeki hafta itibariyle yeni repertuvar çalışmalarına başlayacak olan Sakarya Halk Müziği Derneği Sakarya Türk Halk Müziği Kent Topluluğu ve Sakarya Türk Halk Müziği Çocuk Korosu için tüm müzikseverleri aralarında görmek istediklerini belirterek, kendileri ile iletişime geçmelerini istedi.