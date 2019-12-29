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Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde mevsimin ilk karı yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmur Sakarya’nın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmur Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Üniversitesi Kampüsü güne kar ile uyandı. Zaman zaman etkisini gösteren yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yerini kar yağışına bıraktı. Kampüsün yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

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