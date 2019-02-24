Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı proje

SAÜ öğrencileri başlattıkları ‘Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim' projesiyle taktir topluyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin girişimiyle kurulan Sanat ve Teknoloji Topluluğu başlattıkları anlamlı projeyle takdir topluyor. Topluluk ‘Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim' projesiyle Doğuda ihtiyacı olan öğrencilere bot ulaştırmayı amaçlıyor. Topluluk Başkanı Süheyla Çakmak ve topluluk üyesi Furkan Atılır, "Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim'' adlı projeyi ve kulübün gelecek hedeflerini anlattı. Topluluğun yeni kurulmasına rağmen çok dikkat çektiğini belirten Süheyla Çakmak, ''Yüze yakın üye sayımız var. Daha da çoğalacak, önümüzdeki hafta stand kuracağız. Bir çok insanla iletişime geçtik, geri dönüşler oldukça iyi. Birçok arkadaşımız da bize destek veriyor. Şu an yeni kurulduğumuz için çok özel bir proje ile başladık çalışmalarımıza, Doğudaki köy okullarına bot gönderiyoruz. Bu proje bizim için oldukça önemli, beklediğimizden iyi gidiyor. En büyük hedefimiz ise Sakarya'daki bir köy okulunu düzenlemek ve iyileştirmek" dedi.

Çok işlevsel ve sayıca fazla bir topluluk olmak istediklerini söyleyen Çakmak, "Sanat ve Teknoloji Topluluğunu oluşturmamız hocalarımızın da çok hoşuna gitti, bizi desteklediler. Mühendislik öğrencisi olduğumuz için kulübün ismi ilk olarak benimsenmedi, fakat bizim amacımız sadece mühendislik bölümünden öğrencilerin değil üniversitenin tüm bölümünden öğrencilerin katılması. Çalışmak isteyen ekip arkadaşlarını kulübümüze bekliyoruz. Gerçekten samimi bir ortamımız,var, bizde diğer kulüplerde olduğu gibi bir hiyerarşi yok. Öyle bir durum olduğu zaman samimi bir ortam olmuyor ve işler yürümüyor. İşleri yürütmek için bir resmiyet olur ama fazlası zarar verir" şeklinde konuştu.

Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim projesiyle ilgilenen topluluk üyesi, Fatih Atılır ise projeyi nasıl aktif hale getirdiğini anlattı. Diyarbakır'da bir süre yaşadığını belirten Fatih Atılır, "Oradaki çocukların yaşamını gördüm. Çocukların ayakkabıları yok, okula o şekilde gitmeye çalışıyorlardı. Bu durum insanın içine dokunuyor. Benimde orada tanıdıklarım olduğu için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çocukların gülümsemesini görmek, insanı mutlu ediyor. Topluluk olarak daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İhtiyacı olan öğrencilere bot ulaştırmak konusunda Sakarya esnafının da desteği olduğun7u aktaran Atılır, "Sakarya'daki köy okullarına da aynı yardımı yapacağız. Sakarya esnafından 45 adet bot topladık, Uzunçarşıdaki bir esnaf çok yardımcı oldu. Ferizli'ye gittik ilgilenip destek veren insanlar oldu. Yeni yeni insanlar tanışıyoruz, destek vermek için arıyorlar. Böyle olunca çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.