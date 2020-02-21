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Sakarya Üniversitesinde halk müziği konseri gerçekleşti

SAÜ’de halk müziği etkinliği gerçekleşti.

SAÜ'de halk müziği etkinliği gerçekleşti.


Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından “Yöreden Yöreye Türkülerimiz” adlı konser düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda gerçekleşen konsere Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda seyirci katıldı. Dinleyicilerin keyifli bir akşam geçirdiği konserin koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Kazım Gürkan üstlendi. Konserde solistler Eda Kayan ve Gözde Apaydın, bağlamalarda Erdi Emir, Burcu Yıldız, perküsyonda Fatih Aydın, mey ve kavalda Mutlu Akyıldız yer aldı. Konserde “Mamoş”, “Yeni Cami Avlusunda”, “Mecnun Gibi Dolaşırım Çöllerde”, “Oy Nazlım” gibi sevilen türküler seslendirildi.


Konser sonunda konuşan Prof. Dr. Nilgün Sazak, dinleyicilere ve orkestraya teşekkür ederek günün anısına orkestra üyelerine belgelerini teslim etti. Konser toplu fotoğraf çekimiyle birlikte sona erdi.

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