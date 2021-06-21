Sakarya Üniversitesinden küresel başarı

Sakarya Üniversitesi Endüstriyel Uygulamalar Alanında Türkiye de 1'inci Dünyada 28'inci oldu.

Üniversiteleri akademik yayın, işe yerleşme oranları, alınan ders sayısı gibi geleneksel yöntemlerle değil; endüstriyel uygulamalar, değer oluşturan girişimcilik uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci hareketliliği ve kriz yönetimi kategorileriyle değerlendiren ve inovatif uygulamalarının kalitesini ölçmeyi hedefleyen, öğrenci odaklı göstergelere sahip WURI 2021 sonuçları açıklandı. Sakarya Üniversitesi dünya çapında 500'den fazla projenin katıldığı “World's Universities with Real Impact (WURI)” sıralamasında 28'inci oldu.

Uygulamaların yenilikçilik seviyesi ve yaygın etki bakımından birbiriyle yarıştığı bu sıralamaya dünyada genelinde üniversiteler gerçekleştirdikleri yenilikçi uygulamalar ile dahil oldular. Sakarya Üniversitesi WURI'ye 16 yenilikçi projesi ile katılım sağladı ve dünya çapında çok büyük bir başarı elde etti. SAÜ; Öğrenci-Arge Uyumu, PİKDER, Sektör Dersleri, Sosyal Transkript, Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi (UTEP), Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP), Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi (UMDE), İşyeri Fakültede, 3+1,7+1, Karz-ı Hasen, G-Fast Girişimci Hızlandırma Programı, Girişimcilik Atölyesi, Makine Envanteri Projesi, HAYROLA, Yerlileştirme Odaklı Ürün Geliştirme ve Endüstriyel Uygulama Programları ile katılım sağladı.

WURI 2021 sonuçlarına göre; Sakarya Üniversitesi, “Endüstriyel Uygulamalar” kategorisinde Türkiye'den sıralamaya giren tek üniversite oldu ve Dünya Sıralamasında 28'inci sıraya yerleşti. Sakarya Üniversitesi “Girişimci Ruh” ve Etik Değer” kategorilerinde de ülkemizden projeleri sıralamaya dahil edilen tek üniversite olarak Türkiye'yi küresel sıralamada gururla temsil etti. Pandemi döneminde uzaktan eğitim başarısını kanıtlayan ve Türkiye'de uzaktan eğitim altyapısında öncü olan Sakarya Üniversitesi, “Kriz Yönetimi” kategorisinde Dünyada 31. olarak bu başarısını küresel çapta kanıtlamış oldu.

Katılımcı üniversiteler ve dış değerlendiricilerin her alanda sadece en iyi 10 projeye oy verebildiği WURI 2021 ile Sakarya Üniversitesi'nin geliştirdiği ve başarıyla uyguladığı projelerinin yenileşime katkısı ve yaygın etkisi dış değerlendiriciler tarafından en iyiler arasında gösterildi.