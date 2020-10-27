Sakarya Üniversitesine isteyen herkese korona testi yapılacak

İsteyen herkes SAÜ Esentepe Kampüsünde bulunan Mediko Sosyal Şube Müdürlüğünde 250 TL ücret karşılığında Covid-19 PCR testi yaptırabilecek.

SAÜ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Covid-19 test ölçümüne başlandı. Yurt dışına çıkışlarda da zorunlu olarak bir gün önce istenen test, bu merkezde yaptırılabilecek. SAÜ Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü, PCR testi ile Sakarya'da Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler haricinde test yapılan tek merkez olma özelliği taşıyor. Test, hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında Esentepe Kampüsü içinde bulunan Mediko Sosyal merkezinde yaptırılabilecek.

Sonuçlar 12 saatte E-Nabız'da

Test sonuçları ise 12 saat içerisinde ilgili kişinin E-Nabız sistemine düşecek. Önümüzdeki günlerde Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde oluşturulacak bir test merkezi de hizmete girecek. Bu şekilde Sakarya Üniversitesi, test merkezini ikiye çıkarmış olacak.

Test nasıl yapılacak?

Ölçüm yaptıracakların Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi TR25 0020 9000 0046 4698 0000 27 numaralı hesabına 250 TL yatırarak, dekontu ölçüm sırasında ibraz etmeleri gerekiyor. Dekont ibraz edilmeden HSYS girişi yapılamayacak. Ücret yatırma, havale, EFT sırasında açıklama kısmına; Covid Testi - İsim Soy İsim (Örneğin; COVID-19 Kemal EKE) bilgilerinin eklenmesi gerekiyor. Test örnekleri, Mediko Sosyal merkezinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan Covid-19 test alma kabininde verilebilecek. SAÜ Araştırma Merkezinde yapılacak olan testler, Sağlık Bakanlığına bildirilecek ve E-Nabız sistemi üzerinden ilgili kişiye rapor edilecek.