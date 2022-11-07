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Sakarya Uzunköy Köy Yaşam Merkezi açıldı

Sakarya’da inşa edilen Uzunköy Köy Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sakarya'da inşa edilen Uzunköy Köy Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.


Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı katılımıyla açıldı. Kurs merkezleri, anaokulu, özel eğitim uygulama merkezi gibi birçok alanı bünyesinde barındıran Köy Yaşam Merkezi, halkın hizmetine sunuldu. Kurdele kesimiyle son bulan açılışa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ile Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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