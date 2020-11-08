Sakarya Valiliği kış aylarında korona virüse karşı uyardı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirde artan korona virüs vaka sayıları sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden virüse karşı alınacak önlemler kapsamında sık sık paylaşımlar yaparak vatandaşları uyarıyordu. Son günlerde yetkililer tarafından yapılan uyarılara bir yenisi daha Sakarya Valiliği resmi sosyal medya hesabından eklendi. Valilik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; riskli kış aylarına girilen günlerde virüsün yayılım alanın genişleyeceğini belirtti. Sonbahar ve kışın korona virüs için dikkat edilmesi gereken aylar olacağının ifade edildiği paylaşımda, salgın ile mücadele konusunda alınan önlemlerin uygulanması bir kez daha istenildi.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yaza nispetle oldukça riskli olan kış aylarına girmiş olduk. Kapalı alanlarda virüsün yayılım alanı genişleyecek. Sonbahar ve kış korona virüs için dikkat edilmesi gereken aylar olacak” denildi.